Öffentliche Corona-Testzentren werden Ende des Jahres geschlossen

Photo : KBS News

Die öffentlichen Corona-Testzentren in Südkorea werden Ende dieses Jahres geschlossen.Die Zentrale für Eindämmungsmaßnahmen gab heute entsprechende Änderungen des Reaktionssystems für Covid-19 bekannt.Unter Berücksichtigung der sinkenden Zahl der Corona-Testungen und der Normalisierung der Funktion der Gesundheitszentren für die ständige Kontrolle von Infektionskrankheiten würden ihre Teststationen am 31. Dezember außer Betrieb gesetzt.Derzeit sind landesweit 505 Testzentren der öffentlichen Gesundheitszentren in Betrieb. Sie haben seit Ende Januar 2020, als der erste Covid-19-Fall in Südkorea bestätigt wurde, geöffnet.Nach Angaben der Zentrale schrumpfte die Zahl der Corona-Tests im Tagesschnitt von etwa 47.000 im Zeitraum von April bis Juni stark auf 8.000 im Oktober.An der aktuellen Krisenstufe wegen Covid-19 wird aufgrund einer möglichen gleichzeitigen Welle von Corona und Atemwegsinfektionen im Winter festgehalten. Derzeit gilt die zweithöchste Stufe.Die Maskenpflicht in großen Krankenhäusern und stationären Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko gilt weiter. Auch wird an Impfangeboten und der kostenlosen Versorgung mit Arzneimitteln für Hochrisikogruppen festgehalten.