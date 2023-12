Menschen in ihren 20ern sind die ärmste Generation in Korea

Photo : KBS News

Südkoreaner in ihren 20ern sind die ärmste Generation im Lande geworden.Das geht aus einem Bericht des Statistikamtes über gesellschaftliche Trends in Südkorea 2023 hervor, der heute veröffentlicht wurde.Grund ist, dass lediglich diese Generation einen Einkommensrückgang erlitt, während in anderen Generationen die Einkünfte stiegen.Mit Stand 2021 lag das Haushaltseinkommen der Menschen unter 30 bei 31 Millionen Won (23.900 Dollar). Verglichen mit 2018 sind es 7,4 Prozent weniger.In dem Zeitraum stiegen die Einnahmen der restlichen Generationen um zehn bis 22 Prozent.Als Folge überholten die Menschen unter 30 in dieser Hinsicht die über 60-Jährigen und wurden die Generation mit dem geringsten Einkommen im Land.Bei den Menschen unter 30 wuchsen außerdem die Schulden im höchsten Tempo. Bei ihnen betrug die Verschuldung je Haushalt im vergangenen Jahr etwa 50 Millionen Won (rund 38.600 Dollar). Verglichen mit 2018 nahm die Verschuldung um etwa 93 Prozent zu.