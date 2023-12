Südkoreas Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte Kurzstreckenrakete ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) in Südkorea am Sonntag eine ballistische Kurzstreckenrakete in Richtung Ostmeer abgefeuert.Südkoreas Streitkräfte würden zurzeit Details zu dem Projektil ermitteln, das in der Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden sei.Japanische Medien meldeten unter Berufung auf einen Regierungsbeamten, dass die Rakete in Japans Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) stürzte.Südkoreas Streitkräfte hatten zuletzt von der Möglichkeit eines Starts einer ballistischen Langstreckenrakete durch Nordkorea gesprochen und verfolgen entsprechende Entwicklungen aufmerksam.Der stellvertretende Sicherheitsberater Kim Tae-hyo hatte am vergangenen Donnerstag gesagt, dass Pjöngjang noch in diesem Monat eine Langstreckenrakete starten könnte.Nordkorea hatte zuletzt am 22. November einen Raketenstartversuch unternommen, dabei handelte es sich offenbar um eine Mittelstreckenrakete. Der Start scheiterte nach Angaben des JCS jedoch. Südkoreas Militär geht davon aus, dass das Regime zurzeit dabei ist, Feststoffraketen mit hoher Reichweite zu erproben.