Nordkorea feuert zweiten Tag in Folge Rakete ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach dem Vorabend auch heute Morgen eine ballistische Rakete abgefeuert.Laut dem Vereinigten Generalstab Südkoreas feuerte Nordkorea gegen 8.30 Uhr eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer ab.Das südkoreanische Militär analysiert zurzeit die technischen Daten der Rakete, indem es mit Nachbarländern Informationen austauscht.Nordkorea hatte zuvor am Sonntag von Pjöngjang aus eine ballistische Kurzstreckenrakete abgeschossen. Die Rakete war etwa 570 Kilometer weit geflogen, ehe sie ins Meer stürzte.Angesichts der Flugweite der Rakete wurde davon ausgegangen, dass sich der Raketenstart gegen das US-amerikanische Atom-U-Boot USS Missouri gerichtet hatte. Das U-Boot war am Sonntag im Marinestützpunkt in Busan eingelaufen.Die Entfernung zwischen dem Flughafen Sunan in Pjöngjang und Busan beträgt etwa 550 Kilometer Luftlinie.