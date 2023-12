Nordkorea kritisiert nach Raketenstart Treffen der nuklearen Beratungsgruppe Südkoreas und der USA

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Sonntag unmittelbar nach dem Raketenstart das Ergebnis der zweiten Sitzung der südkoreanisch-US-amerikanischen nuklearen Beratungsgruppe (NCG) scharf kritisiert.Ein Sprecher des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums behauptete in einer durch die Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme, dass es sich beim Sitzungsergebnis der NCG um eine unverhohlene Erklärung der nuklearen Konfrontation handele.Südkorea und die USA hatten beim jüngst abgehaltenen Treffen vereinbart, die Erstellung von Leitlinien für die Planung und Durchführung einer gemeinsamen Nuklearstrategie bis Mitte nächsten Jahres abzuschließen.In der Stellungnahme wurde auch die Ankunft des US-amerikanischen Atom-U-Boots USS Missouri am Sonntag in Busan angesprochen. Die Absicht der USA sei eindeutig. Das mache ein offensiveres Vorgehen noch dringlicher, drohte der Sprecher.Es wird davon ausgegangen, dass die Flugweite der gestarteten Rakete ungefähr der Luftlinienentfernung zwischen Busan und dem Flughafen Sunan in Pjöngjang entspricht.Nordkorea feuerte am Abend des gestrigen Sonntags, des zwölften Todestags des ehemaligen Machthabers Kim Jong-il, eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer ab.