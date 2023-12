US-amerikanisches Atom-U-Boot in Busan eingetroffen

Photo : YONHAP News

Das US-amerikanische Atom-U-Boot USS Missouri SSN-780 ist am Sonntag im Marinestützpunkt in Busan eingetroffen.Das U-Boot der Virginia-Klasse gehört zum ersten U-Boot-Geschwader der Pazifikflotte.Südkoreas Seestreitkräfte teilten mit, dass sie mit der Ankunft des U-Bootes Austausch und Kooperation mit der US Navy fördern und die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft stärken wollten.Am 22. November hatte das US-amerikanische Atom-U-Boot USS Santa Fe in einem Stützpunkt auf der Insel Jeju angelegt.