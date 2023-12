US-Luftwaffe stellt dritte WC-135R „Nuklearschnüffler“ in Dienst

Photo : YONHAP News

Die US-Luftwaffe hat ein weiteres Aufklärungsflugzeug zur Erkennung von Atomtests und nuklearen Explosionen in Dienst gestellt.Zurzeit wird davon ausgegangen, dass Nordkorea jederzeit einen siebten Atomtest unternehmen könnte.Nach Angaben der Offutt Air Force Base im US-Bundesstaat Nebraska am Sonntag (Ortszeit) wurde eine WC-135R „Constant Phoenix“, auch bekannt als „Nuklearschnüffler“, am 4. Dezember zur 45. Aufklärungsstaffel des 55. Geschwaders verlegt.Die WC-135R soll bei Anzeichen für nukleare Aktivitäten Luftproben sammeln. Durch die Analyse der Proben kann festgestellt werden, ob ein Atomtest unternommen wurde oder es eine Atomexplosion gab.Die US-Luftwaffe hatte im Juli letzten Jahres und Mai dieses Jahres jeweils eine Maschine dieses Typs in Dienst gestellt.