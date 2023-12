Nordkoreas Machthaber besucht zum Todestag seines Vaters dessen Mausoleum

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zum zwölften Todestag seines Vaters Kim Jong-il am Sonntag den Kumsusan-Palast der Sonne besucht.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag berichtete, habe Kim am Samstag das Mausoleum in Pjöngjang aufgesucht.Kim sei von Funktionären der Arbeiterpartei und der Regierung begleitet worden, darunter Ministerpräsident Kim Tok-hun und Parteisekretär Jo Yong-won. Auch Choe Ryong-hae, Vorsitzender des Ständigen Komitees der Obersten Volksversammlung, habe ihn begleitet, hieß es.Nordkoreas Medien berichteten am Sonntag von einer landesweiten Gedenkstimmung anlässlich des zwölften Todestags von Kim Jong-il. Sie resümierten seine Aktivitäten und betonten die Überlegenheit der Songun-Politik, der Militär-Zuerst-Politik.Kim Jong-il starb am 17. Dezember 2011. Kim Jong-un besuchte seither jedes Jahr um den Todestag des Vaters den Kumsusan-Palast. Jedoch gab es letztes Jahr keine Medienberichte über seinen Besuch.