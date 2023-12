5.500 Tonnen Harnstoff aus Vietnam in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

5.500 Tonnen Harnstoff aus Vietnam sind am Samstag in einem südkoreanischen Hafen eingetroffen.Das Finanzministerium und das Industrieministerium teilten am Sonntag mit, dass im Hafen von Ulsan mit der Entladung begonnen worden sei.Das entspricht der größten in Südkorea angekommenen Lieferung von Harnstoff, nachdem China die Zollabfertigung des Produkts ausgesetzt hat.Der Zolldienst unterstütze eine schnelle Zollabfertigung, erklärte die Regierung. Auch die Auslieferung an Fabriken zur Produktion von Harnstofflösung verlaufe reibungslos.Die Regierung versprach aktive Unterstützung, damit weitere Lieferungen aus Drittländern wie Vietnam, Japan und Saudi-Arabien planmäßig in Südkorea eintreffen und die Versorgung mit Harnstofflösung stabilisiert wird.