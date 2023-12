Koreanische Auto-Exporte dieses Jahr gegenüber 2019 um 84 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Der Export koreanischer Fertigfahrzeuge hat in diesem Jahr einen Aufschwung erlebt.Laut einem Bericht des Koreanischen Instituts für Fahrzeugtechnologie (KATECH) exportierten die einheimischen Automobilhersteller in den ersten drei Quartalen dieses Jahres Fahrzeuge im Wert von 50,478 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von 84,2 Prozent verglichen mit demselben Zeitraum des Jahres 2019.In dem Zeitraum legten die Ausfuhren von Fahrzeugteilen gegenüber 2019 lediglich um 4,6 Prozent auf 14,86 Milliarden Dollar zu. Die USA waren der wichtigste Abnehmer.Der Export koreanischer Autoteile nach China ist unterdessen ständig zurückgegangen. Dieses Jahr zählte die Volksrepublik zum ersten Mal nicht zu den fünf größten Abnehmern.In dem Bericht wurde der gesunkene Anteil Chinas an Südkoreas Ausfuhren auf dessen Politik zum Schutz der einheimischen Lieferketten zurückgeführt.