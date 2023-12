Nordkorea feuert ballistische Langstreckenrakete ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat heute um 8.24 Uhr eine ballistische Rakete abgefeuert.Die Rakete wurde vom Gebiet Pjöngjang aus in einem steilen Winkel abgeschossen. Sie flog 1.000 Kilometer weit und stürzte ins Ostmeer.Der Vereinigte Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte geht davon aus, dass es sich um eine ballistische Langstreckenrakete der Klasse der Interkontinentalraketen (ICBM) handelt.Der heutige Start stellt den fünften Start einer Rakete der ICBM-Klasse durch Nordkorea in diesem Jahr dar. Zuletzt hatte das Land im Juli eine ICBM vom Typ Hwasong-18 getestet.Der JCS teilte mit, in enger Kooperation mit den US-Streitkräften die Vorbereitungen für den Start einer ballistischen Rakete verfolgt zu haben.Südkorea, die USA und Japan hätten über die Bereitschaft zur gemeinsamen Erfassung und Verfolgung verfügt. Sie hätten Warndaten zu Nordkoreas ballistischen Raketen untereinander ausgetauscht, hieß es weiter.Der JCS teilte jedoch mit, der trilaterale Echtzeit-Austausch von Raketenwarndaten, der in diesem Jahr aufgebaut werden soll, befinde sich in der letzten Überprüfungsphase.Nordkorea hatte zuvor am Sonntag gegen 22.40 Uhr vom Gebiet Pjöngjang aus eine ballistische Kurzstreckenrakete abgefeuert.Die Flugweite der Rakete entspricht der Luftlinienentfernung zwischen Pjöngjang und dem Standort des am Sonntag in Busan eingetroffenen Atom-U-Boots USS Missouri.Der JCS verurteilte beide Raketenstarts durch Nordkorea als Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, nach denen dem Land die Verwendung ballistischer Raketentechnologie untersagt ist.Auch wurden sie als schwerwiegende Provokationen kritisiert, die den Frieden und die Stabilität sowohl auf der koreanischen Halbinsel als auch in der internationalen Gemeinschaft untergrüben.Die Provokationen wurden vermutlich anlässlich des zwölften Todestags des ehemaligen Machthabers Kim Jong-il am Sonntag verübt. Dahinter wird außerdem die Absicht Nordkoreas vermutet, mit der Demonstration seiner Verteidigungsfähigkeit für Geschlossenheit in der Bevölkerung zu sorgen.