Yoon ordnet überwältigende Reaktion auf Nordkoreas Provokationen an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat nach dem Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea angeordnet, auf jede Provokation des Landes sofort und überwältigend zu reagieren.Die Forderung unterbreitete Yoon heute in einer Sitzung des ständigen Ausschusses des Nationalen Sicherheitsrats (NSC) unter Vorsitz des nationalen Sicherheitsberaters Cho Tae-yong.Laut dem Präsidialamt ordnete Yoon an, die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft mit den USA beizubehalten und aktiv an einer gemeinsamen Reaktion Südkoreas, der USA und Japans durch den Echtzeit-Austausch von Raketenwarndaten zu arbeiten.Er forderte zudem, die Aufgaben der nuklearen Beratungsgruppe (NCG) Südkoreas und der USA zügig auszuführen, um die Umsetzung der nuklearen Abschreckung gegenüber Nordkorea zügiger voranzubringen.Die Mitglieder des ständigen Ausschusses des NSC verurteilten Nordkoreas Raketenstart scharf.Nordkorea habe eine ICBM mit Feststoffantrieb abgefeuert, nachdem es die Warnungen der internationalen Gemeinschaft und Resolutionen des UN-Sicherheitsrats ignoriert und letzten Monat einen sogenannten militärischen Spionagesatelliten gestartet habe. Damit bedrohe das Land den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der internationalen Gemeinschaft ernsthaft, so die Kritik.