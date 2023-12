Weißes Haus: Nationale Sicherheitsberater Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas ICBM-Start

Photo : YONHAP News

Die nationalen Sicherheitsberater Südkoreas, der USA und Japans haben dem Weißen Haus zufolge den Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea verurteilt.Der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan habe nach dem ICBM-Test mit seinen südkoreanischen und japanischen Amtskollegen, Cho Tae-yong und Takeo Akiba, am Telefon gesprochen, teilte das Weiße Haus in einer Erklärung am Sonntag (Ortszeit) mit.Die nationalen Sicherheitsberater der drei Länder hätten den Raketentest verurteilt, der einen eklatanten Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle. Sullivan habe die unerschütterliche Zusage der USA für die Verteidigung Südkoreas und Japans bekräftigt, hieß es.Nordkorea hatte am gestrigen Abend koreanischer Zeit eine ballistische Kurzstreckenrakete abgefeuert. Am heutigen Vormittag erfolgte dann der Start einer ICBM.