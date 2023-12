Zahl ausländischer Erwerbstätiger in Korea steigt auf Rekordhoch von 920.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der in Südkorea erwerbstätigen Ausländer ist dieses Jahr auf den bisher höchsten Stand gestiegen.Entsprechende Ergebnisse einer Erhebung über den Aufenthalts- und Beschäftigungsstatus der Zuwanderer veröffentlichten das Statistikamt und das Justizministerium am Montag.Demnach leben mit Stand Mai dieses Jahres 1,43 Millionen Ausländer (ab 15 Jahren) in Südkorea. Das sind gegenüber dem Vorjahr 129.000 Personen oder 9,9 Prozent mehr.Die Zahl der erwerbstätigen Ausländer kletterte unterdessen um 80.000 Personen oder 9,5 Prozent auf 923.000.Sowohl die Zahl der Ausländer als auch die der berufstätigen Ausländer entsprechen dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2012. Auch wurde der kräftigste Zuwachs verbucht.Lim Kyung-eun vom Statistikamt führte das Ergebnis auf einen starken Anstieg der Zahl der Nichtfachkräfte und Studenten nach dem Ende der Pandemie zurück.Nach Altersgruppen gesehen wuchs die Zahl der Erwerbstätigen in ihren Dreißigern gegenüber dem Vorjahr um 30.000 auf 308.000. Sie machen 33,3 Prozent aller ausländischen Erwerbstätigen aus. Die Zahl der Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren kletterte um 41.000 auf 214.000, ihr Anteil beträgt 23,2 Prozent. Das heißt, dass 55,5 Prozent der ausländischen Erwerbstätigen unter 40 sind.873.000 ausländische Erwerbstätige sind Lohnarbeiter. 442.000 Lohnarbeiter oder 50,6 Prozent, damit die größte Gruppe, verdienen zwischen zwei und drei Millionen Won im Monat.