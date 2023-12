Washington verurteilt Nordkoreas Raketenstarts

Photo : KBS News

Das US-Außenministerium hat Nordkoreas Raketenstarts am Sonntag und Montag verurteilt.Sie untergrüben die Sicherheit in der Region, äußerte ein Sprecher des Außenministeriums am Montag in einer auf Anfrage von KBS verschickten Stellungnahme.Die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführten Raketentests, wie auch die anderen Raketenstarts Nordkoreas in diesem Jahr, stellten einen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, hieß es.Der Sprecher sagte auch, die USA setzten sich weiter für einen diplomatischen Ansatz gegenüber Nordkorea ein und forderten es auf, sich auf einen Dialog einzulassen.Die Zusage der USA für die Verteidigung Südkoreas und Japans bleibe eisern, hieß es weiter.Das Indopazifische Kommando der USA teilte nach dem Start einer Kurzstreckenrakete durch Nordkorea am Sonntag in einer Erklärung mit, dass es sich des Starts einer ballistischen Rakete bewusst sei und sich mit den Verbündeten eng berate.Der Raketenstart zeige die destabilisierenden Auswirkungen des illegalen Waffenprogramms Nordkoreas, hieß es weiter.