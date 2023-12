Früherer Chef der Minjoo-Partei Song Young-gil in Untersuchungshaft

Photo : YONHAP News

Der frühere Chef der Minjoo-Partei Koreas Song Young-gil ist in einem Bestechungsskandal in Untersuchungshaft genommen worden.Es geht in dem Fall um Bestechungsvorwürfe im Zusammenhang mit seiner Wahl zum Parteichef im Jahr 2021 und die Annahme von Bestechungsgeldern.Das Bezirksgericht Seoul Zentral stimmte am Montag dem Antrag der Staatsanwaltschaft zu, Song in Untersuchungshaft zu nehmen. Der Antrag wurde mit der Gefahr der Vernichtung von Beweismitteln begründet.Mit Verweis auf die Schwere des Falls wies das Gericht darauf hin, dass Songs Annahme hoher Summen Bestechungsgeld bestätigt worden sei. Auch sei er zum Teil in ein Komplott im Zusammenhang mit der Vorstandswahl verwickelt gewesen.Song soll in die Verteilung von 66,5 Millionen Won oder rund 51.000 Dollar an Minjoo-Abgeordnete und regionale Parteichefs verwickelt gewesen sein. 20 Geldumschläge im Wert von jeweils drei Millionen Won seien vom früheren und mittlerweile parteilosen Abgeordneten Youn Kwan-suk verteilt worden.Song wird außerdem vorgeworfen, einen illegalen politischen Fonds im Wert von 763 Millionen Won mit Mitteln einer externen Gruppe von Sponsoren angelegt zu haben. 40 Millionen Won davon sollen von Park Yong-ha gestammt haben, früherer Chef der Handelskammer von Yeosu. Die Summe soll eine Gegenleistung für einen geschäftlichen Gefallen gewesen sein.