Nordkorea bestätigt Teststart der ICBM Hwasong-18

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat offiziell bekannt gegeben, am Montag eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) vom Typ Hwasong-18 getestet zu haben.Die Rakete sei bis auf eine Höhe von 6.518 Kilometern gestiegen und 73 Minuten und 58 Sekunden lang mehr als 1.000 Kilometer weit geflogen. Sie sei genau im Zielbereich auf hoher See im Ostmeer gelandet, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.Laut KCNA hatte die Übung keine negativen Auswirkungen auf die Sicherheit der Nachbarländer. Dadurch sei die Zuverlässigkeit des stärksten strategischen Mittels des Militärs für einen Schlag erneut bewiesen worden.Nach weiteren Angaben erfolgte der ICBM-Teststart nach einer Entscheidung der Zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei. Dies sei ein bedeutsamer militärischer Akt gewesen, um den Feinden die überwältigende Bereitschaft zur Reaktion und die Stärke der strategischen Atomwaffen Nordkoreas vor Augen zu führen.Die Nachrichtenagentur erwähnte die am Freitag abgehaltene zweite Sitzung der nuklearen Beratungsgruppe Südkoreas und der USA. Das habe bei den Streitkräften Nordkoreas Wut ausgelöst und den unbedingten Willen zu einer harten Vergeltung entfacht, hieß es.Laut KCNA war Machthaber Kim Jong-un bei dem Teststart vor Ort anwesend, auch Kommandeure des Generalbüros für Raketen seien dabei gewesen.Kim sagte, es sei eine Gelegenheit gewesen, deutlich zu zeigen, zu welchem Akt Nordkorea schnell bereit sei und welche Entscheidung es treffen werde, wenn Washington eine falsche Entscheidung in Bezug auf Nordkorea treffe. Er habe zudem neue wichtige Aufgaben für den zügigen Ausbau der Atomstreitkräfte angeordnet, hieß es weiter.Der gestrige Start war der dritte Start der Hwasong-18, eine ICBM mit Festbrennstoff. Der erste Start hatte im April dieses Jahres stattgefunden, gefolgt vom zweiten im Juli.