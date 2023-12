Südkorea, Japan und USA nehmen gemeinsames Warndaten-System in Betrieb

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben ihr gemeinsames Warndatensystem zu nordkoreanischen Raketen in Betrieb genommen.Dies teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Das Teilen der Daten geschehe in Echtzeit und reibungslos. Das System werde den drei Ländern dabei helfen, die Sicherheit ihrer Bürger besser zu schützen, hieß es.Die Regierungschefs Südkoreas, Japans und der USA hatten bei ihrem Treffen in Camp David, dem Feriensitz des US-Präsidenten, die Inbetriebnahme des Systems binnen Jahresfrist vereinbart, um besser gegen Nordkoreas Drohungen mit Atomwaffen und Raketen vorgehen zu können.Daten, die die drei Länder teilen, sollten sich auf Warndaten beschränken, die vom Abschuss bis zum Absturz nordkoreanischer Raketen ermittelt werden. Dies umfasst Informationen zu Abschussort, Flugroute und Absturzbereich.