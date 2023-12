Hochrangiges Treffen zwischen China und Nordkorea inmitten von Kritik an Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Inmitten von Kritik an Nordkoreas Raketenstarts haben Nordkorea und China am Montag ein hochrangiges Treffen abgehalten.Der nordkoreanische Vizeaußenminister Pak Myong-ho kam in Peking mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi zusammen.Beide Seiten stimmten darin überein, ihre Zusammenarbeit zu verstärken.Laut dem chinesischen Außenministerium betonte Wang, dass sich China und Nordkorea gegenseitig unterstützten und vertrauten.Pak äußerte den Wunsch, dass die brüderliche Freundschaft zwischen Nordkorea und China anlässlich des 75. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vertieft werde.Es ist nicht bekannt, ob die jüngsten Raketenstarts bei dem Treffen thematisiert wurden.Es ist das erste Mal seit fast vier Jahren, dass die Abhaltung eines hochrangigen Treffens zwischen Nordkorea und China bekannt gemacht wurde.China hatte zuvor in einer Stellungnahme Nordkoreas Raketenstarts quasi verteidigt. Der Sprecher des Außenministeriums Wang Wenbin hatte gesagt, der Versuch, das Problem durch militärische Abschreckung und Druck zu lösen, werde nicht funktionieren. Dies werde nur das Gegenteil bewirken und die Konflikte und Spannungen verschärfen.China hält an der Position fest, dass die Sicherheitszusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan die grundlegende Ursache der Probleme auf der koreanischen Halbinsel sei.