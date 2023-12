UN-Sicherheitsrat diskutiert am Dienstag über Nordkoreas ICBM-Start

Photo : YONHAP News

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hält am Dienstag (Ortszeit) eine formelle Sitzung zum jüngsten Teststart einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea ab.Laut dem UN-Hauptquartier in New York plant der Sicherheitsrat heute um 15 Uhr (Ortszeit) eine offizielle Sitzung zum Thema Nichtverbreitung/Nordkorea.Das Treffen wurde auf Wunsch der USA, eines ständigen Ratsmitglieds, einberufen, um ein Vorgehen des Sicherheitsrats in Bezug auf Nordkoreas ICBM-Start am Montag zu erörtern.Südkorea wird als interessierte Partei daran teilnehmen. Das Land will die fortgesetzten Raketenstarts Nordkoreas scharf verurteilen und eine geschlossene Reaktion des Sicherheitsrats fordern.Die Teilnahme eines nordkoreanischen Vertreters gilt als sehr wahrscheinlich. Nordkorea hatte auch an den Sitzungen des Gremiums anlässlich des Startversuchs eines militärischen Spionagesatelliten durch das Land im August und des Satellitenstarts im November teilgenommen.