Politik Südkoreas Verteidigungsminister warnt Nordkorea nach dessen ICBM-Start

Der südkoreanische Verteidigungsminister Shin Won-sik hat gewarnt, dass Südkorea und die USA im Falle weiterer Provokationen Nordkoreas Übungen für sogenannte „Enthauptungsschläge“, Einsätze zur Beseitigung der nordkoreanischen Führung, abhalten könnten.



Auf die Frage nach der Möglichkeit von Übungen für solche Einsätze und der Stationierung weiterer strategischer Ressourcen sagte Shin am Montag in einer Nachrichtensendung, er könne kaum öffentlich über Enthauptungsschläge sprechen. Zugleich hieß es jedoch, dass beides als Option in Betracht gezogen würde.



Shin stufte die am Montag von Nordkorea abgefeuerte ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) als „Hwasong-18“, eine ICBM mit Festbrennstoff, ein.



Es sei schwierig zu überprüfen, ob der Gefechtskopf wieder in die Erdatmosphäre eingetreten sei. Nordkorea habe anscheinend den Wiedereintritt noch nicht erreicht, der für den Einsatz als tatsächliche Waffe unerlässlich sei.