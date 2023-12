Wirtschaft Südkorea und China diskutieren über Einzelheiten von Hotline zu Lieferketten

Südkorea und China haben vereinbart, ihre Hotline zu Lieferketten zu aktivieren, um wichtige Lieferketten stabil zu verwalten.



Das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie und das chinesische Handelsministerium kamen am Montag in Seoul zu ihrer ersten Sitzung zu dem Thema zusammen. Auch das vierte Arbeitsgespräch zu koreanisch-chinesischen Komplexen der industriellen Zusammenarbeit fand statt.



Beide Seiten einigten sich auf die Aktivierung ihrer Hotline zu Lieferketten, die auf Ebene von Abteilungsleitern eingerichtet worden war.



Auf diese Weise sollten Probleme wie beispielsweise Lieferketten für Harnstoff praktisch angegangen werden.



Beim vierten Treffen zu Komplexen der industriellen Kooperation wurde der Betriebszustand solcher Komplexe überprüft, die als Folgemaßnahme des koreanisch-chinesischen Freihandelsabkommens geschaffen werden. Auch wurden Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen erörtert, die in diesen Komplexen investieren.