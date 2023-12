Washington verurteilt Nordkoreas Raketenstarts und fordert stärkere Rolle Chinas

Photo : KBS News

Das US-Außenministerium hat die jüngsten Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea scharf verurteilt.Nordkoreas Raketenstarts am 17. und 18. Dezember stellten eine Bedrohung für die Nachbarländer dar und untergrüben die regionale Sicherheit, sagte Ministeriumssprecher Matthew Miller am Montag (Ortszeit) vor der Presse. Sie stellten einen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar.Angesichts eines hochrangigen Treffens Chinas mit Nordkorea kurz nach dem Raketenstart am Montag und Pekings Bekräftigung seiner Unterstützung für das Nachbarland sagte er, Washington glaube, dass China eine konstruktive Rolle spielen könnte, um Nordkoreas nukleare Ambitionen einzuhegen.Washington würde es begrüßen, wenn China diese Rolle übernähme. Es werde China weiterhin dazu drängen, hieß es weiter.