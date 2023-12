Wirtschaft Coupang übernimmt Farfetch

Der südkoreanische Onlinehändler Coupang wird Farfetch übernehmen.



Eine entsprechende Vereinbarung gab Coupang am Montag in New York bekannt.



Coupang wird demnach dem Onlinehändler für Designermode insgesamt 500 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen. Dafür gründete es gemeinsam mit dem Finanzhaus Greenoaks Capital Partners LLC eine Gesellschaft namens Athena Topco LP.



Der Deal wird dem in London beheimateten Unternehmen einen Ausweg aus seinen finanziellen Schwierigkeiten bieten. Jüngst gab es Spekulationen über ein mögliches Delisting von Farfetch an der New Yorker Börse.



Coupang hofft auf eine Geschäftsexpansion im globalen Luxusmode-Einzelhandel. Die gut bewährte Geschäftsführung und die Logistik von Coupang sowie reichhaltige Erfahrungen Farfetchs als führender Luxusmodehändler könnten für Kunden in aller Welt das beste Angebot schaffen, hieß es in einer Erklärung des südkoreanischen Unternehmens.