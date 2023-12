Südkorea verstärkt finanzielle Unterstützung für gemeinsame Elternzeit von Paaren

Photo : KBS

Südkorea will Paare finanziell stärker unterstützen, wenn sie gemeinsam Elternzeit nehmen.Auf der Kabinettssitzung am Dienstag wurde ein entsprechender Antrag gebilligt, damit ein Paar in einem solchen Fall bis zu neun Millionen Won im Monat beziehen kann.Die Männer machten im Jahr 2019 21,2 Prozent der Arbeitnehmer in Elternzeit aus. Ihr Anteil stieg letztes Jahr auf 28,9 Prozent.Obwohl sich Väter zunehmend an der Kinderbetreuung beteiligen, übernehmen noch immer deutlich mehr Mütter diese Aufgabe.Damit sich auch Väter stärker an der Erziehung beteiligen, beschloss die Regierung Änderungen am System für den Elternurlaub. Hierfür wurde am Dienstag vom Kabinett eine Änderung der Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Beschäftigungsversicherung verabschiedet.Wenn Eltern eines Kindes unter einem Jahr gleichzeitig oder nacheinander Elternzeit nehmen, kann jeder Elternteil in den ersten drei Monaten 100 Prozent seines Lohns als Vergütung beziehen. Es gilt eine Obergrenze von drei Millionen Won (rund 2.300 Dollar) im Monat.Die Änderung sieht vor, dass in den ersten sechs Monaten monatlich bis zu 4,5 Millionen Won (3.400 Dollar) gezahlt werden. Die Vergütungshöhe soll von zwei Millionen Won im ersten Monat monatlich um 500.000 Won (382 Dollar) steigen. Im sechsten Monat soll sie bis auf 4,5 Millionen Won klettern.Damit sollen finanzielle Schwierigkeiten vermieden werden, falls beide Elternteile gleichzeitig in Elternzeit gehen.Unter dem geänderten System können Eltern bis zu 39 Millionen Won (29.800 Dollar) für ein halbes Jahr erhalten.Die infrage kommende Altersgrenze des Kindes wird von zwölf Monaten auf 18 Monate erhöht.Nehmen die Eltern nicht gleichzeitig ihre Elternzeit in Anspruch, wird die Differenz erst gezahlt, wenn der andere Elternteil seinen Urlaub nimmt.Das überarbeitete System gilt bereits ab dem Jahreswechsel.