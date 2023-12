Innerkoreanisches Koreanische Denkfabrik warnt vor Zuspitzung von Konfrontation zwischen Großmächten

Die Konfrontation zwischen Südkorea, den USA sowie Japan auf der einen Seite und Nordkorea, China sowie Russland auf der anderen Seite wird sich laut einer südkoreanischen Denkfabrik nächstes Jahr zuspitzen.



Nordkorea könnte diese Situation ausnutzen, um noch wagemutigere Provokationen zu verüben, schrieb das Asan Institute for Policy Studies in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick auf die internationale Lage 2024.



Zwar hätten wichtige Länder seit dem US-chinesischen Spitzentreffen am Rande des APEC-Gipfels im November nach außen die Position bekannt gegeben, dass Konflikte nicht eskalieren sollten. Aber sie würden intern ihre Schritte beschleunigen, um sich mit gleichgesinnten Ländern zu solidarisieren.



In dem Bericht wurde Nordostasien als eine der Regionen genannt, in denen der Wettbewerb um die Schaffung von Solidarität am stärksten ausgeprägt sein wird. Die Rede ist von einer ausgeprägten Konfrontation zwischen Südkorea, den USA sowie Japan auf der einen Seite und Nordkorea, China sowie Russland auf der anderen Seite.



Nordkorea werde versuchen, den größtmöglichen Nutzen aus diesem Wettbewerb zu ziehen. Das Land könnte Differenzen zwischen den USA und China über die Nordkorea-Sanktionen ausnutzen, um einen weiteren Atomtest durchzuführen und wieder Provokationen gegen Südkorea mit konventionellen Mitteln vorzunehmen, hieß es.



Die Konkurrenz zwischen den USA und China um stärkere Solidarität ihrer Partner könnte das Vertrauen zwischen Ländern beeinträchtigen und die Abstimmung und Kompromissfindung in regionalen Konflikten unwahrscheinlicher machen, so der Bericht.