G7-Außenminister verurteilen Nordkoreas ICBM-Start aufs Schärfste

Photo : YONHAP News

Die Außenminister der Gruppe der Sieben (G7) haben erklärt, dass sie den Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea am Montag aufs Schärfste verurteilten.Laut dem japanischen Außenministerium wiesen die Minister in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung darauf hin, dass Nordkorea seine unrechtmäßigen nuklearen Fähigkeiten und Fähigkeiten im Bereich ballistischer Raketen weiter ausbaue und seine destabilisierenden Aktivitäten eskaliere.Sie forderten, dass Nordkorea alle seine Atomwaffen, Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen auf vollständige, überprüfbare und unumkehrbare Weise aufgebe.Sie äußerten sich auch besorgt über die Möglichkeit eines Transfers von Atomwaffen und ballistischen Raketen Nordkoreas in eine andere Region.Waffentransfers von Nordkorea nach Russland stellten einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, erklärten sie. Sie forderten von beiden Ländern, den Waffenhandel unverzüglich einzustellen.Außerdem forderten die G7-Minister Nordkorea auf, die Angebote Südkoreas, der USA und Japans für einen Dialog ohne Vorbedingungen anzunehmen. Sie fügten hinzu, dass die G7 mit ihren Partnern auf das Ziel des Friedens und der Stabilität auf der koreanischen Halbinsel hinarbeiten werde.