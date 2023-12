Leitende Verteidigungsbeamte Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas ICBM-Start

Photo : YONHAP News

Leitende Beamte der Verteidigungsministerien Südkoreas, der USA und Japan haben den jüngsten Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea scharf verurteilt.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium nahm der stellvertretende Minister für nationale Verteidigungspolitik, Heo Tae-keun, am Dienstagabend an einem Videotreffen mit dem stellvertretenden US-Verteidigungsminister für indopazifische Sicherheitsangelegenheiten, Ely Ratner, und dem Leiter des Büros für Verteidigungspolitik im japanischen Verteidigungsministerium, Koji Kano, teil.Sie hätten ein gemeinsames Vorgehen der drei Länder gegen Nordkoreas ICBM-Start am Montag und Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit erörtert.Die Beamten betonten, dass der ICBM-Start einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle. Alle Aktivitäten Nordkoreas im Zusammenhang mit Atomwaffen und Raketen ließen sich aus keinem Grund rechtfertigen.Aegis-Zerstörer der drei Länder hätten den ICBM-Start Nordkoreas schnell entdeckt und Raketenwarndaten miteinander ausgetauscht. Das sei ein Paradebeispiel für eine enge Zusammenarbeit zwischen den drei Staaten, hieß es.Die Beamten einigten sich, mittels eines am Dienstag in Betrieb genommenen trilateralen Systems für den Echtzeit-Austausch von Warndaten zu Nordkoreas Raketen die Bereitschaft jedes Landes zur Reaktion auf künftige Raketenstarts zu verstärken.Auch wurde vereinbart, den von den drei Ländern gemeinsam erstellten Zweijahresplan für trilaterale Übungen ab kommendem Jahr noch systematischer und effizienter umzusetzen.