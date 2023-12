Air Koryo fliegt wieder zwischen Pjöngjang und Peking

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Fluggesellschaft Air Koryo hat am Dienstag wieder einen Flug zwischen Pjöngjang und Peking angeboten. Am 12. Dezember war der Flugverkehr auf dieser Strecke wieder aufgenommen worden.Wie KBS am Dienstag feststellte, kam eine Maschine von Air Koryo an dem Tag gegen 10 Uhr am Flughafen Peking-Hauptstadt an. Sie flog gegen 12.30 Uhr wieder in Richtung Pjöngjang ab.Im Abflugbereich wurde beobachtet, wie sich mehrere Dutzend Nordkoreaner mit viel Gepäck auf den Einstieg vorbereiteten.Wie verlautete, seien mit den Flügen von Air Koryo in diesem Jahr hauptsächlich nordkoreanische Einwohner, die in China gelebt hätten, nach Pjöngjang zurückgekehrt. Andersherum seien in Peking keine allgemeinen Bewohner eingereist.Am Dienstag wurden jedoch als Nordkoreaner vermutete Personen mit Gepäck beim Betreten der Ankunftshalle gesichtet.Nach der Corona-bedingten Einstellung des Flugverkehrs zwischen Nordkorea und China hatte Air Koryo im August dieses Jahres vorübergehend wieder Flüge aufgenommen, stellte sie jedoch bald wieder ein. Nach einer kurzfristigen Wiederaufnahme Ende Oktober kam es im November erneut zur Einstellung.