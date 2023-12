Schlagabtausch zwischen Süd- und Nordkorea bei Treffen des UN-Sicherheitsrats

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea haben sich im UN-Sicherheitsrat einen heftigen Schlagabtausch geliefert.Bei einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats zum jüngsten Start einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea am Dienstag (Ortszeit) in New York drohte der nordkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, den USA und Südkorea.Sollten die USA und Südkorea weiter militärische Drohungen fortsetzen und Nordkoreas Sicherheitsinteressen verletzen, würden sie die Verantwortung für die Konsequenzen übernehmen müssen, sagte Kim.Hinsichtlich der Entwicklung von Atomwaffen durch Nordkorea hieß es, dass das Land seine strategische militärische Stärke weiter ausbauen werde, um der Bedrohung durch die USA und ihre Anhänger zu begegnen.Der südkoreanische UN-Botschafter Hwang Joon-kook sagte, dass Nordkoreas Drohungen mit Atomwaffen in eine neue Phase eingetreten seien, seit das Land letztes Jahr den Einsatz taktischer Waffen offiziell gemacht habe. Südkorea werde dagegen sämtliche Maßnahmen ergreifen.Südkorea werde in Kooperation mit den USA und Japan gegen die wiederholten Provokationen Nordkoreas hartnäckig vorgehen, betonte Hwang.