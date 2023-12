Beamte der Außenministerien Südkoreas und Chinas kommen zu Gespräch zusammen

Photo : YONHAP News

Leitende Beamte der südkoreanischen und chinesischen Außenministerien haben in China über die bilateralen Beziehungen und Angelegenheiten in Bezug auf die koreanische Halbinsel diskutiert.Wie das Außenministerium in Seoul am Mittwoch mitteilte, habe sich Choi Yong-jun, Generaldirektor für nordostasiatische Angelegenheiten, am Dienstag im chinesischen Shenzhen mit Liu Jinsong, Generaldirektor für asiatische Angelegenheiten im chinesischen Außenministerium, getroffen.Choi betonte dabei die Bedeutung der Entwicklung einer gesunden und reifen Beziehung zwischen Südkorea und China auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt.Beide Seiten vereinbarten, künftig den Austausch und die Kommunikation in verschiedenen Bereichen zu verstärken.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums erklärte, die Konsultation habe aufgrund der Einigkeit darüber stattgefunden, dass die Kommunikation über diplomatische Kanäle fortgesetzt werden müsse.Das Treffen erfolgte, während sich seit dem Außenministertreffen zwischen Südkorea, China und Japan Ende November in Busan große Aufmerksamkeit auf die weitere Entwicklung der südkoreanisch-chinesischen Beziehungen richtet.