Zahlreiche Länder verurteilen Nordkoreas ICBM-Test

Photo : YONHAP News

Hochrangige Beamte der Verteidigungsministerien Südkoreas, der USA und Japans haben betont, dass sich keine Aktivitäten Nordkoreas im Zusammenhang mit Atomwaffen und Raketen aus irgendeinem Grund rechtfertigen ließen.Bei einem Videotreffen am Dienstagabend stellten die Beamten fest, dass die drei Länder mittels Aegis-Zerstörern den Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea am Montag schnell entdeckt und Informationen miteinander ausgetauscht hätten. Sie sprachen von einer gelungenen, engen Kooperation.Es hieß, dass sie vereinbart hätten, das in Betrieb genommene System der drei Länder für den Echtzeit-Austausch von Warndaten zu Nordkoreas Raketen effektiv zu nutzen und Übungen systematisch abzuhalten.Das Weiße Haus erklärte, dass es sich der wachsenden Bedrohung aus Nordkorea bewusst sei, wie der letzte Start erkennen lasse. Es erkenne, dass Russland und China ihre Beziehungen zu Nordkorea verstärken wollten.Das Weiße Haus betonte, dass sich die USA um die Stärkung der Kooperation mit Südkorea und Japan bemühten, um dagegen vorzugehen.Die Außenminister der Gruppe der Sieben (G7) erklärten, dass sie Nordkoreas jüngsten ICBM-Start aufs Schärfste verurteilten.In einer Erklärung sprachen sich die Minister für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel aus. Sie forderten Nordkorea auf, alle seine Atomwaffen, Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen auf vollständige und überprüfbare Weise aufzugeben.Die Minister äußerten sich außerdem besorgt über die Möglichkeit eines Transfers von Atomwaffen und ballistischen Raketen Nordkoreas in eine andere Region. Sie forderten, dass die internationale Gemeinschaft, einschließlich des UN-Sicherheitsrats, rasch dagegen vorgehen müsse.