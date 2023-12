Washington bekräftigt Engagement für Diplomatie gegenüber Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat die Position bekräftigt, Südkorea in Sicherheitsfragen zu unterstützen und zugleich diplomatische Bemühungen gegenüber Nordkorea fortsetzen zu wollen.Entsprechendes äußerte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse.Hinsichtlich einer nach dem Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) ausgesandten Warnung Nordkoreas an die USA sagte er, Washington reagiere nicht auf jede provokative Äußerung und Tat.Washington engagiere sich weiterhin für einen diplomatischen Ansatz gegenüber Nordkorea und fordere Pjöngjang zum Dialog auf, hieß es weiter.John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, sagte am Dienstag vor der Presse, die USA nähmen ihre Verantwortung gegenüber ihren Verbündeten Japan und Südkorea ernst.Die USA würden die wachsende Bedrohung durch Kim Jong-un und sein Regime für die Region erkennen. Deshalb täten sie alles, was sie tun könnten, um die Bündnisse und Partnerschaften wiederzubeleben, hieß es.Zugleich unterstrich Kirby die Bereitschaft Washingtons, sich mit Kim Jong-un ohne Vorbedingungen zusammenzusetzen, um einen Dialog über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu starten.