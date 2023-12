Südkoreas Rüstungsexporte übertreffen dieses Jahr voraussichtlich 13 Milliarden Dollar

Das Exportvolumen der südkoreanischen Verteidigungsindustrie wird dieses Jahr voraussichtlich 13 Milliarden Dollar übertreffen.Das Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, dass im laufenden Jahr bereits die Marke von zehn Milliarden Dollar überschritten worden sei. Das Exportvolumen werde schließlich 13 bis 14 Milliarden Dollar erreichen.Die südkoreanischen Rüstungsexporte hatten letztes Jahr ein Rekordhoch von 17,3 Milliarden Dollar erreicht.Das Volumen schrumpfte in diesem Jahr zwar gegenüber dem Vorjahr. Jedoch ist die Zahl der Abnehmerländer von vier im vergangenen Jahr auf zwölf in diesem Jahr gestiegen.Auch die Zahl der wichtigen Waffensysteme im Exportgeschäft habe von sechs im Vorjahr auf zwölf in diesem Jahr zugenommen, erklärte das Verteidigungsministerium. Das Ressort sprach von einer positiven Entwicklung bei der nachhaltigen Ausweitung des Rüstungsexports.Ein Ministerialer sagte, dass die Exportsteigerung der Verteidigungsindustrie mittels höheren Unternehmensgewinnen und mehr Wettbewerbsfähigkeit sowie des Einsatzes hochmoderner Ausrüstungen beim Militär sowohl der Wirtschaft als auch der Sicherheit diene.