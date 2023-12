Russischer Botschafter bezeichnet Südkorea als eines der freundlichsten unter unfreundlichen Ländern

Photo : YONHAP News

Der neue russische Botschafter in Südkorea, Georgi Sinowjew, hat Südkorea als eines der freundlichsten Länder unter den unfreundlichen Ländern bezeichnet.In einem am Montag (Ortszeit) in russischen Medien veröffentlichten Interview sagte der Diplomat, er glaube, es sei nicht freiwillig gewesen, dass Südkorea zu einem unfreundlichen Land geworden sei.In mehr als 30 Jahren diplomatischen Beziehungen habe es kein politisches Problem oder Friktionen zwischen beiden Ländern gegeben, hieß es.Es sei für Russland von großer Bedeutung, dass Südkorea sich bei der Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine zurückhalte. Sollte Südkorea mit einer solchen Unterstützung beginnen, würde dies den bilateralen Beziehungen langfristig unumkehrbaren Schaden zufügen, warnte er.Die Kritik der westlichen Länder und Südkoreas am illegalen Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland seit deren Spitzentreffen im September wies der Botschafter als haltlos zurück.Sinowjew wies darauf hin, dass sich Südkorea im Februar und März letzten Jahres als Verbündeter der USA den Sanktionen gegen Russland auf einem minimalen Niveau angeschlossen habe, und dass die Beziehungen zwischen Südkorea und Russland seitdem auseinandergedriftet seien.Er äußerte die Hoffnung auf positive Veränderungen im neuen Jahr und versprach, hierfür sein Bestes zu tun.