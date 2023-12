USA, Südkorea und Japan halten gemeinsames Luftmanöver ab

Photo : KBS News

Südkorea, die USA und Japan haben ein gemeinsames Luftmanöver abgehalten.Wie der Vereinigte Generalstab (JCS) in Südkorea am Mittwoch mitteilte, führte Südkorea mit den USA und Japan in den Luftraumüberwachungszonen (ADIZ) Südkoreas und Japan unter Einsatz von B1-B-Bombern Luftkampfübungen durch.Es sei der 13. Einsatz strategischer US-Bomber auf der koreanischen Halbinsel und die zweite Luftübung zwischen Südkorea, den USA und Japan in diesem Jahr.An den Übungen seien F-15K-Kampfjets der südkoreanischen Luftwaffe, F-16-Kampfjets der US-Luftwaffe und F-2-Kampfjets der japanischen Luftverteidigungskräfte beteiligt gewesen.Der JCS erklärte, die Übungen seien geplant worden, um die Fähigkeiten der drei Länder zur Abwehr der Nuklear- und Raketenbedrohung durch Nordkorea zu verstärken und eine starke Bereitschaft zur gemeinsamen Reaktion zu demonstrieren.Der JCS fügte hinzu, die drei Länder würden weiterhin in enger Abstimmung die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich schrittweise ausbauen, um nordkoreanische Bedrohungen einzudämmen und eine gemeinsame Reaktion darauf zu ermöglichen.