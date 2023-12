Exporte von getrocknetem Seetang aus Südkorea übertreffen erstmals Marke von einer Billion Won

Photo : YONHAP News

Die Exporte von getrocknetem Seetang aus Südkorea haben erstmals die Marke von einer Billion Won oder 770 Millionen Dollar übertroffen.Es war außerdem das höchste Exportvolumen, das jemals mit einem Fischereierzeugnis erzielt wurde.Verglichen mit dem Vorjahr stiegen die Ausfuhren wertmäßig um 18,8 Prozent, wie aus Daten des Ministeriums für Ozeane und Fischerei hervorgeht.Die Zahl der Abnehmerländer betrug 124, nach lediglich 64 im Jahr 2010.Die Exporte in die USA kletterten mit Stand November um 13 Prozent im Vorjahresvergleich. Dahinter folgten die Ausfuhren nach Japan mit einem Wert von 134 Millionen Dollar und die nach China mit 93 Millionen Dollar.Getrockneter Seetang wird gewöhnlich mit Sesamöl und feinem Salz geröstet und dient in der koreanischen Küche als Beilage.Südkorea strebt nach Angaben von Minister Cho Sung-hwan bis 2027 eine Exportsteigerung auf eine Milliarde Dollar an.Die Gesamtfläche der Zuchtanlagen für Seetang in Südkorea liegt mit Stand 2022 bei 635 Quadratkilometern. 2026 waren es 571,5 Quadratkilometer.