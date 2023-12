Yoon fordert Verstärkung der Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten des Militärs

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat gefordert, angesichts der Nuklear- und Raketenbedrohung durch Nordkorea die Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten des südkoreanischen Militärs zu verstärken.Die entsprechende Äußerung machte Yoon am Mittwoch in einer Sitzung des präsidialen Ausschusses für Verteidigungsinnovation.Nordkorea hat als einziges Land in der Welt eine Invasion und einen atomaren Präventivschlag in der Verfassung verankert. Nordkoreas Provokationen würden nach seinem Zeitplan weitergehen, daher müsse man immer in voller Bereitschaft bleiben, sagte Yoon.Yoon forderte auch Maßnahmen, um die Verfahren für die Beschaffung von Waffen und anderen militärischen Gütern drastisch zu verkürzen. Er betonte die Bedeutung des Tempos und der Effizienz bei solchen Verfahren.Damit nach der Antragstellung innerhalb kürzester Zeit der Einsatz gelingen könne, müssten nicht unbedingt notwendige Verfahren abgeschafft und für Effizienz gesorgt werden, verlangte er.