USA bitten Südkorea um Unterstützung für Schutz der Route durchs Rote Meer

Photo : YONHAP News

Die USA haben Südkorea und weitere Verbündete gebeten, beim Schutz der Route durch das Rote Meer zu helfen.Den entsprechenden Aufruf machte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag bei einem Videotreffen mit Verteidigungsbeamten aus mehr als 40 Ländern, einschließlich Südkoreas und Japans.Grund sind die wahllosen Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer durch die Huthi-Rebellen im Jemen, die die im Krieg gegen Israel befindliche Hamas unterstützen.Es wird davon ausgegangen, dass die USA beim Treffen die Kooperation der Combined Maritime Forces (CMF), in Gewässern des Nahen Ostens und Afrikas tätige multinationale Seestreitkräfte, betont haben.Zu den CMF zählt die südkoreanische Einheit Cheonghae. Sie ist im Golf von Aden neben dem Roten Meer für die Bekämpfung der Piraterie und den Schutz koreanischer Schiffe im Einsatz.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte mit, es sei besorgt über für die internationale Ordnung bedrohliche Handlungen im Roten Meer, darunter Angriffe durch die Huthi-Rebellen. Die Regierung unternehme sämtliche Bemühungen, um eine sichere Durchfahrt der einheimischen Schiffe in der Region sicherzustellen.Das Ministerium werde mögliche Maßnahmen zum Beitrag in Bezug auf die Situation in der betreffenden Region durch Konsultationen mit den zuständigen Behörden überprüfen, indem es die Situation aufmerksam verfolge, hieß es weiter.