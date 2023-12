Außenminister Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas, der USA und Japans haben Nordkoreas jüngste Provokationen mit Raketen angeprangert.In einer am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung verurteilten sie die Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea am Sonntag und Montag scharf.Die anhaltenden Provokationen Nordkoreas stellten eine ernste Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel, in der Region und der Welt dar und untergrüben das internationale Nichtverbreitungsregime, erklärten sie.Die unangekündigten Raketenstarts hätten auch die Sicherheit der zivilen Luftfahrt und des Seeverkehrs in der Region bedroht, hieß es weiter.Die USA bekräftigten darin ihre eiserne Verteidigungszusage für Südkorea und Japan, gestützt auf die gesamte Bandbreite ihrer Fähigkeiten, einschließlich nuklearer Fähigkeiten.Die Außenminister der drei Länder hatten im Februar 2022 ihre erste gemeinsame Erklärung seit fünf Jahren herausgegeben. Seit dem Amtsantritt der Regierung Yoon in Südkorea im Mai des Jahres haben sie eine Reihe von Erklärungen veröffentlicht, um Nordkoreas Provokationen und auch den nordkoreanisch-russischen Waffenhandel zu verurteilen.