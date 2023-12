Kim Jong-un droht für den Fall von Provokation mit Atomwaffen mit Nuklearangriff

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Bereitschaft bekundet, im Falle einer nuklearen Provokation durch den Feind einen Atomangriff zu starten.Die entsprechende Bemerkung machte Kim am Mittwoch bei einem Treffen mit Soldaten einer dem Generalbüro für Raketen unterstehenden Truppeneinheit, die an der Übung für den Start einer Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-18 am Montag beteiligt war.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, habe Kim die Soldaten zum Sitz des Zentralkomitees der Arbeiterpartei eingeladen, um ihnen zu gratulieren.Seine Tochter Ju-ae war ebenfalls anwesend. Kim sagte, der Start sei eine deutliche Erklärung für den offensiven Modus der Gegenaktion und die Evolution der Nuklearstrategie und der -doktrin des Landes. Nordkorea werde nicht zögern, selbst einen nuklearen Angriff durchzuführen, wenn der Feind es mit Atomwaffen provoziere.Kim erschien in einer Limousine der Marke Mercedes-Benz. Die Einfuhr nicht nur teurer Fahrzeuge, sondern auch von Transportmitteln selbst nach Nordkorea stellt einen Verstoß gegen Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen das Land dar.