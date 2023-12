Justizminister Han Dong-hoon soll Interimsvorsitzender der Regierungspartei werden

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) hat Justizminister Han Dong-hoon offiziell zum Interimsvorsitzenden bis zu den Parlamentswahlen im April designiert.Han nahm das Angebot an und teilte Präsident Yoon Suk Yeol die Absicht mit, als Justizminister zurückzutreten.Der kommissarische Parteivorsitzende und Fraktionschef Yun Jae-ok teilte bei einem Treffen mit Reportern am Donnerstag mit, unter umfassender Berücksichtigung der bisher eingereichten Meinungen Minister Han als Leiter des Krisenkomitees zu empfehlen.Er habe Han die Position der Partei übermittelt, dieser habe das Angebot akzeptiert, hieß es.Die Partei hielt daraufhin ein Videotreffen ihres Vorstands ab, auf dem die Einberufung ihres Nationalen Komitees zur Ernennung von Han zum Krisenchef verabschiedet wurde.Sollte Hans Ernennung bei einer Abstimmung auf dem Treffen des Nationalen Komitees am 26. Dezember endgültig beschlossen werden, wird er den Posten des Leiters des Krisenkomitees offiziell antreten.Nach der Ernennung der Mitglieder wird das Krisenkomitee voraussichtlich noch dieses Jahr seine Arbeit aufnehmen.Hans Nominierung erfolgte acht Tage nach dem Rücktritt des Parteivorsitzenden Kim Gi-hyeon.