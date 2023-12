Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Donnerstag 0,55 Prozent schwächer bei 2.600,02 Zählern geschlossen.Nach fünf Handelstagen in Folge mit einem Plus hätten die Anleger heute Gewinne mitgenommen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der technologielastige Kosdaq-Index verlor 0,41 Prozent auf 859,44 Punkte.