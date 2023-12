Parlament verabschiedet Haushalt 2024

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat den Haushalt für 2024 verabschiedet.Dazu kam es am Donnerstag, 19 Tage nach Ablauf der gesetzlichen Frist.Demnach sind Ausgaben in Höhe von 656,6 Billionen Won (503 Milliarden Dollar) vorgesehen. Das sind rund 300 Milliarden Won (230 Millionen Dollar) weniger als im Regierungsentwurf vom September vorgesehen.Es wurde das zweite Jahr in Folge im Zuge der parlamentarischen Beratung eine Kürzung der Gesamtausgaben beschlossen.Unter anderem wurde eine Nettoaufstockung des Budgets für Forschung und Entwicklung um 600 Milliarden Won beschlossen. Das Budget für das Gebiet Saemangeum wurde um 300 Milliarden Won erhöht. Neu ist ein Haushaltsposten für Regionalwährungen in Höhe von 300 Milliarden Won.