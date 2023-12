Nordkoreas Parlament will im Januar Haushaltsberatungen führen

Photo : YONHAP News

Die Oberste Volksversammlung Nordkoreas will am 15. Januar über den Staatshaushalt für das neue Jahr beraten.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.Bei der zehnten Sitzung der Obersten Volksversammlung während der 14. Legislaturperiode würden die Ausführung des diesjährigen Haushalts und der Etat für das neue Jahr thematisiert, hieß es.Bei der achten Sitzung im Januar verabschiedete Nordkorea den Haushalt für dieses Jahr. Beim neunten Treffen im September hielt Machthaber Kim Jong-un eine Rede. Das Land verankerte bei der Sitzung die Atomwaffenpolitik in der Verfassung.