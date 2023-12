USA verurteilen erneut Nordkoreas ICBM-Start und rufen zum Dialog auf

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat erneut den jüngsten Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea verurteilt und zum Dialog aufgerufen.Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte Amtssprecher Patrick Ryder, dass die USA Nordkoreas Raketenstarts und destabilisierenden Handlungen verurteilt hätten. Zu damit zusammenhängenden Geheimdiensterkenntnissen wollte er aber nicht Stellung nehmen.Washington halte an einem diplomatischen Ansatz gegenüber Nordkorea fest und rate Pjöngjang dazu, sich an einem Dialog zu beteiligen. Er bekräftigte, dass die USA keine feindseligen Absichten hegten.Die USA würden sich auf die regionale Sicherheit konzentrieren, dafür werde eng mit den Verbündeten wie Südkorea und Japan zusammengearbeitet.