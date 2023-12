TEPCO will ab Januar Fukushima-Wasser für fünfte Runde der Einleitung in Messtanks umladen

Photo : YONHAP News

TEPCO, Betreiber des japanischen Atomkraftwerks Fukushima Daiichi, wird ab Januar mit dem Umfüllen beginnen, um die Einleitung kontaminierten Wassers ins Meer ab kommendem April vorzubereiten.Die Firma plant, 7.800 Tonnen aufbereitetes Wasser, welches für die fünfte Runde im Geschäftsjahr 2024 (April 2024 bis März 2025) vorgesehen ist, ab Januar von Lagertanks in Messtanks umzuladen.Die entsprechende Arbeit für die sechste Runde will das Unternehmen etwa im März aufnehmen. Dabei sollen 7.800 Tonnen, ähnlich viel Wasser wie von der ersten bis fünften Runde, im Meer verklappt werden.TEPCO teilte mit, den gesamten Einleitungsplan für das Geschäftsjahr 2024 bekannt zu geben, sobald dies geregelt sei.Die dritte Runde wurde am 20. November abgeschlossen. Die vierte Runde soll Ende Februar beginnen.