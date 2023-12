Zahlreiche Flüge von und nach Jeju wegen Schneesturms beeinträchtigt

Photo : YONHAP News

Wegen eines starken Schneesturms sind hunderte Flüge von und nach Jeju gestrichen oder verschoben worden.Rund 7.500 Passagiere sind daher am Flughafen Jeju gestrandet, teilten die Flughafenbehörden mit.Mit Stand 22 Uhr am Donnerstag waren 155 Flüge ausgefallen, 190 Flüge wurden verschoben. Eine Maschine musste wegen des Schneesturms umkehren.Die Behörden veröffentlichten wegen der Kältewelle eine Sonder-Wetterwarnung für den Internationalen Flughafen Jeju.Auf der Insel im Süden des Landes gab es zwischen Mittwoch und dem späten Donnerstagnachmittag rund 20 Zentimeter Schnee. Auf dem Gipfel des Halla-Bergs, dem höchsten Berg der Insel und des Landes, gingen in dem Zeitraum 59,6 Zentimeter nieder.