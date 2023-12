Russischer Militärchef: Russland und Nordkorea bauten aktive und umfassende Kooperation auf

Photo : YONHAP News

Der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow hat erklärt, dass Russland eine aktive und umfassende Zusammenarbeit mit Nordkorea aufgebaut habe.Wie die Nachrichtenagenturen Reuters und Interfax berichteten, habe Gerassimow dies am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz zu den diesjährigen Aktivitäten des russischen Verteidigungsministeriums gegenüber ausländischen Militärattachés gesagt.Er fügte hinzu, dass der Kurs hin zur Entwicklung einer „strategischen Partnerschaft“ mit Indien und China fortgesetzt werde.Zwischen Russland und Nordkorea wurde in diesem Jahr eine bemerkenswerte Annäherung im Militärbereich beobachtet.Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu reiste im Juli nach Nordkorea und besuchte eine Waffenausstellung. Im September kam Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im russischen Weltraumbahnhof Kosmodrom Wostotschny mit Präsident Wladimir Putin zu Gesprächen zusammen und besuchte Militäranlagen in Russland.Seitdem wurde immer wieder der Verdacht erhoben, dass Nordkorea im Gegenzug für Militärtechnologie Waffen an Russland geliefert haben soll. Moskau wies dies jedoch als haltlos zurück.Gerassimow teilte auch die Einschätzung mit, dass aufgrund der zunehmenden vom Westen angeführten militärischen Quasi-Bündnisaktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum die Gefahr eines Konflikts in der Region gestiegen sei. Als Beispiele nannte er die Allianz zwischen Südkorea, den USA und Japan sowie AUKUS, ein Sicherheitsbündnis zwischen den USA, Großbritannien und Australien. Er kritisierte AUKUS dafür, dass die Teilnehmer auf diesem Wege nicht nur konventionelle Waffen modernisieren, sondern auch Atomwaffen entwickeln könnten.