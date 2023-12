Innerkoreanisches Nordkorea wirft G7 wegen möglicher Beschlagnahmung von russischem Vermögen „Räuberei“ vor

Nordkorea hat die G7 dafür kritisiert, eine Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte im Ausland zu prüfen, um die Mittel für die Unterstützung der Ukraine einzusetzen.



Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA kritisierte in einem Kommentar am Freitag, die G7 habe mit Räuberei begonnen und nehme am helllichten Tag einem Anderen dessen Vermögen weg.



Zur Lage im Krieg in der Ukraine hieß es, dass genau das Gegenteil dessen eintreten werde, was der Westen, einschließlich der USA, erwarte. Anders als erwartet, werde Russland nämlich nicht isoliert und geschwächt. Die übereilte Gegenoffensive der ukrainischen Armee laufe aufgrund von Spezialoperation des russischen Militärs gerade Gefahr, mit massiven Verlusten an Personal und Ausrüstung zu enden.



KCNA berichtete von einer weit verbreiteten Meinung, wonach die Ukraine etwa im kommenden Sommer völlig zusammenbrechen werde, wenn die westliche Unterstützung jetzt eingestellt werde.



Die britische Zeitung „Financial Times“ hatte am 15. Dezember berichtet, dass G7-Beamte jüngst intensiv darüber gesprochen hätten, einen Teil der eingefrorenen russischen Vermögenswerte in Höhe von rund 300 Milliarden Dollar, einschließlich Devisenreserven der russischen Zentralbank bei Banken im Ausland, zu verwenden.